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6 января, 23:30

«Баффало» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Баффало» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 7 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Баффало» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на вторник, 7 января. Начало матча на льду «Кибэнк-центра» в Баффало (США) — в 3.00 по московскому времени.

В России матчи НХЛ официально не транслируются. Следить за североамериканским хоккеем в прямом эфире можно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Баффало» — «Вашингтон» отслеживайте в матч-центре нашего сайта.

В этом регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Баффало» провел 40 матчей и набрал 33 очка, предыдущим соперником «Сэйбрз» был «Вегас» (1:3). У «Вашингтона» — 39 игр и 55 очков, в субботу «Кэпиталз» обыграли «Рейнджерс» (7:4), а российский нападающий Александр Овечкин отметился голом.

2
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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