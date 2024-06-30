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Сегодня, 21:49

«Баффало» выкупила контракт Скиннера

Сергей Разин
корреспондент
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«Баффало» выкупил оставшийся контракт форварда Джеффа Скиннера, сообщается на официальном сайте клуба.

У 32-летнего канадца оставалось три года по восьмилетнему контракту, который он подписал в 2019 году. Он был самым дорогим нападающим «Сейбрз», его оклад занимал 10,2 процента платежной ведомости.

В результате выкупа контракта «Баффало» будут платить Скиннеру в течение шести лет.

В сезоне-2023/24 Скиннер провел 1000-й матч в НХЛ и стал 11-м в списке самых молодых игроков в момент достижения отметки. Он набрал 46 (24+22) очков в 74 матчах.

Джефф Скиннер
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
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