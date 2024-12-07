«Юта» на выезде обыграла «Баффало», Сергачев отметился заброшенной шайбой

«Юта» на выезде одержала победу над «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Голы гостей забили Майкл Кесселринг, Ник Шмальц, Джек Макбэйн, Кевин Стенлунд и Михаил Сергачев. Для 26-летнего российского защитника эта заброшенная шайба стала 7-й в нынешнем сезоне. Всего на его счету 17 (7+10) очков в 26 играх.

У хозяев в этом матче отличились Тайсон Козак и Иржи Кулих.

«Юта» набрала 26 очков в 26 играх и поднялась на 12-е место в таблице Западной конференции НХЛ. У «Баффало» 25 баллов после 27 матчей и 12-я позиция на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Юта» — 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

Голы: Козак — 1 (Маленстин, Джилберт), 10:14 — 1:0. Кессельринг — 4 (Хэйтон), 23:18 — 1:1. Сергачев — 7 (Керфут, Карконе), 23:42 — 1:2. Шмальц — 4 (Кессельринг, Келлер), 39:08 — 1:3. Макбэйн — 9 (Кули, Гюнтер), 42:11 — 1:4. Стенлунд — 2 (Мяяття, Керфут), 52:07 — 1:5. Кулих — 3 (Зукер, Пауэр), 57:40 — 2:5.

Вратари: Луукконен — Веймелка.

Штраф: 5 — 11.

Броски: 25 (7+5+13) — 28 (10+13+5).

Наши: — - Сергачев (22.59/3/+2).

7 декабря. Баффало. KeyBank Center.