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Сегодня, 12:36

Бахмутов поделился мнением о возможном возвращении Овечкина в КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов высказался о возможном возвращении в КХЛ 38-летнего форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Как я отнесусь к возвращению Овечкина в «Динамо»? Это бальзам для болельщиков. Для него это будет красивая история, чтобы закончить карьеру. Такая же история у Ковальчука: начал в «Спартаке» и там же завершает. А какие будут результаты, ну, это еще бабка надвое сказала! Возможно, вместе с Овечкиным «Динамо» выиграет Кубок Гагарина. Мы же помним, что пару сезонов назад Ковальчук с «Авангардом» победили. Время покажет, сложно прогнозы давать», — приводит слова Бахмутова Legalbet.

Овечкин является воспитанником московского «Динамо».

В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 27 (8+19) очков в 39 матчах за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: https://legalbet.ru/news/bahmutov-o-vozvrashenii-ovechkina-v-khl-vozmozhno/
Александр Овечкин
Хоккей
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