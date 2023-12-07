Баландин: «Ничушкину 28 лет, он в самом расцвете и соку»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин оценил игру российского форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина в этом сезоне НХЛ.

«Думаю, что вся история с девушкой была провокацией. Там люди грамотные, смогли разобраться, что к чему, поэтому никакой дисквалификации не было. Валера — молодец, выстоял. Ему 28 лет, он в самом расцвете и соку. Давно играет в НХЛ, набрался опыта и заматерел. Будем только рады, если он продолжит показывать хороший хоккей и забивать голы», — цитирует «РБ Спорт» Баландина.

28-летний россиянин в этом сезоне набрал 21 (10+11) очков в 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Колорадо».