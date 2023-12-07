Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:19

Баландин: «Ничушкину 28 лет, он в самом расцвете и соку»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин оценил игру российского форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина в этом сезоне НХЛ.

«Думаю, что вся история с девушкой была провокацией. Там люди грамотные, смогли разобраться, что к чему, поэтому никакой дисквалификации не было. Валера — молодец, выстоял. Ему 28 лет, он в самом расцвете и соку. Давно играет в НХЛ, набрался опыта и заматерел. Будем только рады, если он продолжит показывать хороший хоккей и забивать голы», — цитирует «РБ Спорт» Баландина.

28-летний россиянин в этом сезоне набрал 21 (10+11) очков в 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Колорадо».

Валерий Ничушкин. Ничушкин рассказал об инциденте с пьяной женщиной

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-direktor-traktora-nichushkin-v-samom-rastsvete-i-soku-zamaterel-v-nhl/
Валерий Ничушкин
НХЛ
ХК Трактор
0
Читайте также
МОК не изменил рекомендации по допуску россиян на международные соревнования
Российские теннисисты прошли отбор на Олимпиаду в полном составе. Но поедут ли они в Париж?
Песков заявил о невозможности победить Россию на поле боя
Советник Нетаньяху заявил о нежелании Израиля возвращаться к переговорам с ХАМАС
Стали известны новые обстоятельства убийства Кивы
Политолог назвал чушью слова Байдена об «угрозе вторжения РФ в страну НАТО»
Популярное видео
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Экс-директор «Трактора» Баландин считает, что Кузнецов деградирует как хоккеист