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Сегодня, 10:27

Баландин рассказал о детстве Панарина: «Все самородки из глубинки»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин вспомнил о детстве нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.

Россиянин родился в городе Коркино в Челябинской области.

«Очень много людей из периферии становятся звездами, чтобы вырваться к лучшей жизни. Они более ответственно относятся ко всему и хотят себя проявить. Все самородки из глубинки. Здесь нет ничего удивительного. Меня больше удивляла уверенность его деда. Мы с ним часто общались, когда он привозил Артемия на тренировки. У меня был магазин экипировки в школе «Трактор», и он постоянно пил у меня чай. Я был поражен: дед был просто уверен, что Панарин будет играть на очень высоком уровне. А он был тогда совсем ребенком. Видимо, дед вселил в него эту уверенность, передал все свои силы и энергию», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 32-летний Панарин набрал 120 (49+71) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 11 (4+7) очков в 10 играх.

Источник: «РБ Спорт»
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
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