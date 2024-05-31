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Сегодня, 22:48

Баландин: «Дадонов — парень скромный, будем рады, если он выиграет Кубок Стэнли»

Алина Савинова
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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин поделился мнением о форварде «Далласа» Евгении Дадонове.

«Помню, как-то Женька Дадонов забросил три шайбы, играя за детскую школу «Трактор», он был капитаном команды. Я тогда сказал: «Это будущая звезда», и мои слова оказались пророческими. Я рад, что в его карьере все так хорошо складывается. Бывали небольшие спады, но он каждый раз подтверждал свой уровень. Много приносил пользы и сборной России. А сам по себе парень скромный, ответственный. Дай бог, чтобы он и дальше нас радовал красивой игрой. Будем рады, если очередной челябинский хоккеист выиграет Кубок Стэнли», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

35-летний Дадонов является воспитанником челябинского хоккея. За «Даллас» он выступает с 2023 года. В настоящий момент его команда играет в полуфинале Кубка Стэнли против «Эдмонтона», счет в серии 2-2.

Источник: РБ Спорт
Евгений Дадонов
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
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