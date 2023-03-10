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НХЛ

Сегодня, 11:00

Бандерас объяснил, почему в США так популярен спорт

Тимур Ганеев
Корреспондент
Александр Невзгода
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Резидент Comedy Club Антон Иванов, известный под псевдонимом «Бандерас», в интервью «СЭ» рассказал о своих любимых командах в НХЛ, НБА и НФЛ.

— Какие предпочтения в НБА?

— Я всегда болел за «Орландо Мэджик». Времена Энтони Хардуэя, Шакила О'Нила, Хораса Гранта — это очень круто!

В НХЛ, как я сказал, поддерживаю «Ванкувер». Помню даже игру связки Буре с Могильным, хотя Александр был уже после пика своей карьеры. Майка была именно с его фамилией, так как с Буре найти не мог.

— В американском футболе наверняка тоже кто-то нетипичный?

— Да, я болею за «Балтимор Рэйвенс». Они были фиолетовые. Отмечу, что из числа моих любимых команд в США («Мэджик», «Кэнакс», «Атлетикс») только «Балтимор» выиграл свой чемпионат. Остальные три, по всей вероятности, не скоро смогут повторить это достижение. Мне почему-то не повезло с моими любимчиками.

В МЛС у меня другая история. Матчи ЧМ-1994 в США я слушал по радио, отчетливо помню матч Россия — Камерун, где Олег Саленко забил пять мячей. У меня был журнал с фотографиями новых стадионов, построенных специально к этому турниру.

— Не забывай, что многие из тех стадионов канули в Лету, как, например, «Понтиак Сильвердоум».

— Некоторые «ушли», а некоторые остались — «Роуз Боул», «Коттон Боул». На них студенческие боулы и играются. Я поймал себя на мысли: почему лучшие хоккейная, американофутбольная, бейсбольная, баскетбольная лиги находятся в США?

— Почему, Антон?

— Сложно ответить. Наверное, потому что у них эта культура прививается с самого детства. Карточки с игроками везде, бесконечные фэнтези-лиги. Я тоже состою в одной такой хоккейной лиге. Американцы по 20 лет играют в лигах, они все пропитаны этим спортом. Все! Зайди в любой бар — там все увешано спортивной атрибутикой и символикой. У нас бар — это просто бар.

— А почему у нас нет такого?

— Во-первых, там шесть или семь каналов, которые просто показывают спорт целыми днями. У нас — один, да и там был период, когда показывали сериал про собаку-ищейку. Понятно, что у нас сейчас санкции, но все же. Во-вторых, за время бейсбольного матча, который длится часов пять, они успевают прожить целую жизнь.

Полностью интервью Иванова можно прочитать здесь.

Антон Иванов с&nbsp;чемпионским кубком РПЛ. «В Европе для меня нет «Зенита», «Спартака» или ЦСКА. Есть российский клуб и всё!» Звезда Comedy Club — о фанатских драках и любви к американскому спорту
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