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НХЛ

Сегодня, 09:54

Барабанов не полетел с «Сан-Хосе» на матчи в Европу из-за травмы

Виктория Кравченко

Российский форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов пропустит матчи в Европе из-за травмы. Клуб объявил состав на предстоящие встречи в октябре.

Форвард и защитник Николай Кныжов из-за травм не отправятся на игры, россиянин Евгений Свечников поедет в турне вместе с командой.

4 октября «Шаркс» проведут выставочный матч в Германии против «Айсбэрена».

26 сентября стало известно, что российские игроки лиги смогут принять участие в выставочных матчах, которые пройдут в Чехии.

Ранее МИД Чехии уведомил руководство НХЛ о том, что у российских игроков лиги могут возникнуть проблемы с въездом в страну на выставочные матчи в Праге.

В Праге 7-8 октября состоится выставочный матч НХЛ, в котором сыграют «Нэшвилл» и «Сан-Хосе».
Источник: https://www.nhl.com/sharks/news/san-jose-sharks-announce-nhl-global-series-travel-list/c-335970944
Александр Барабанов
ХК Сан-Хосе Шаркс
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