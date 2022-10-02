Барабанов не полетел с «Сан-Хосе» на матчи в Европу из-за травмы

Российский форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов пропустит матчи в Европе из-за травмы. Клуб объявил состав на предстоящие встречи в октябре.

Форвард и защитник Николай Кныжов из-за травм не отправятся на игры, россиянин Евгений Свечников поедет в турне вместе с командой.

4 октября «Шаркс» проведут выставочный матч в Германии против «Айсбэрена».

26 сентября стало известно, что российские игроки лиги смогут принять участие в выставочных матчах, которые пройдут в Чехии.

Ранее МИД Чехии уведомил руководство НХЛ о том, что у российских игроков лиги могут возникнуть проблемы с въездом в страну на выставочные матчи в Праге.

В Праге 7-8 октября состоится выставочный матч НХЛ, в котором сыграют «Нэшвилл» и «Сан-Хосе».