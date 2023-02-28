Барбашев дебютирует за «Вегас» в матче с «Колорадо»

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев дебютирует за команду в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

Как сообщил главный тренер «Голден Найтс» Брюс Кэссиди, нападающий выйдет в первом звене.

26 февраля «Сент-Луис» обменял 27-летнего россиянина на 20-летнего канадского нападающего Зака Дина. Барбашев выступал за «Блюз» с сезона-2016/17, когда он дебютировал в НХЛ. В текущем сезоне форвард набрал 29 (10+19) очков в 59 матчах.

Матч «Колорадо» — «Вегас» пройдет сегодня и начнется в 5:00 мск.