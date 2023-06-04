Барбашев о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: «Честно говоря, мне все равно»

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев поделился мнением о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию.

«Честно говоря, мне все равно. Я действительно не думал об этом. Не думаю, что кубок поедет в Россию, потому что в прошлом году он туда не попал. Это то, что есть, поэтому я на самом деле не думаю об этом», — приводит слова Барбашева AP News.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал, что российские игроки в случае победы в Кубке Стэнли не смогут привезти трофей на родину. В прошлом сезоне это не получилось сделать у форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина.

В финале плей-офф встретятся «Вегас» и «Флорида». За «Пантерз» выступает российский вратарь Сергей Бобровский.