21 октября, 09:31

Барбашев признан второй звездой матча «Вегас» — «Каролина»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев признан второй звездой матча регулярного чемпионата против «Каролины» (4:1).

В игре 29-летний россиянин отметился голом и результативной передачей.

Первой звездой матча стал голкипер «Вегаса» Акира Шмид, который заменил травмированного Эдина Хилла по ходк игры и отразил 22 из 23 бросков по своим воротам. Третьей звездой стал нападающий «Голден Найтс» Брэндон Саад, оформивший результативный пас.

Другой российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев, отметившийся голом, в число звезд матч не был включен.

Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Каролина Харрикейнз
