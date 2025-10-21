Барбашев признан второй звездой матча «Вегас» — «Каролина»

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев признан второй звездой матча регулярного чемпионата против «Каролины» (4:1).

В игре 29-летний россиянин отметился голом и результативной передачей.

Первой звездой матча стал голкипер «Вегаса» Акира Шмид, который заменил травмированного Эдина Хилла по ходк игры и отразил 22 из 23 бросков по своим воротам. Третьей звездой стал нападающий «Голден Найтс» Брэндон Саад, оформивший результативный пас.

Другой российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев, отметившийся голом, в число звезд матч не был включен.