Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:42

Барбашев прокомментировал заброшенную шайбу в матче с «Колорадо»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев прокомментировал свой гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:6).

«Атака началась из зоны защиты, так что я увидел шанс ткнуть оттолкнутья от соперника. Я просто рад, что получил отрыв от него», — приводит слова Барбашева официальный сайт НХЛ.

27-летний россиянин забросил шайбу в ворота «Эвеланш» в середине третьего периода. Хоккеист перехватил шайбу на выходе из своей зоны и реализовал выход один на один с голкипером «Колорадо» Александром Георгиевым.

Иван Барбашев
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сент-Луис Блюз
0
Читайте также
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Британский полковник назвал две проблемы для Зеленского в случае наступления РФ
ВСУ обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке
Зампостпреда РФ при ООН заявил о причастности США к гибели людей в Новоайдаре
Медведев заявил, что третья мировая война вряд ли будет на танках и истребителях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Варламов признан третьей звездой матча «Айлендерс» — «Вегас»

Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ, набравшим 90 очков за 50 матчей в двух сезонах