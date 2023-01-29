Барбашев прокомментировал заброшенную шайбу в матче с «Колорадо»

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев прокомментировал свой гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:6).

«Атака началась из зоны защиты, так что я увидел шанс ткнуть оттолкнутья от соперника. Я просто рад, что получил отрыв от него», — приводит слова Барбашева официальный сайт НХЛ.

27-летний россиянин забросил шайбу в ворота «Эвеланш» в середине третьего периода. Хоккеист перехватил шайбу на выходе из своей зоны и реализовал выход один на один с голкипером «Колорадо» Александром Георгиевым.