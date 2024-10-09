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9 октября, 03:25

Барков установил рекорд по числу сезонов, проведенных за «Флориду»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Флориды» Александр Барков принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ-2024/25 против «Бостона».

29-летний финн проводит 12-й сезон в составе «Пантерз», что является клубным рекордом. Хоккеист опередил по этому показателю бывшего форварда «Флориды» Стивена Уайсса, который играл за команду с 2001 по 2013 год.

Барков был выбран «Флоридой» под вторым номером драфта НХЛ-2013. За все время в клубе он провел 737 матчей и набрал 711 (266+445) очков.

Баркову также принадлежит рекорд по числу проведенных за «Флориду» матчей (738).

Александр Барков (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз

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