Шайбы Широкова и Рассказова принесли «Сибири» победу над «Барысом»

«Сибирь» одержала победу над «Барысом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.

Авторами голов новосибирской команды стали Сергей Широков и Кирилл Рассказов.

«Сибирь» набрала 33 очка в 36 матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции, «Барыс» идет 11-м с 23 очками.

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Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Широков — 12 (Яковлев, Коротков), 53:52 — 0:1. Рассказов — 4 (Кара, Белоусов), 56:00 — 0:2.

Вратари: Бояркин — Костин.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 29 (9+9+11) — 22 (6+9+7).

Судьи: Бирин, Юдаков.

26 декабря. Астана. Барыс-Арена. 5182 зрителя