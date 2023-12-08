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Сегодня, 12:52

Барзал, Байфилд и Мразек — три звезды дня в НХЛ

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НХЛ на своем сайте опубликовала топ-3 лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой дня стал форвард «Айлендерс» Мэтью Барзал. В матче против «Коламбуса» 26-летний канадец набрал 4 (2+2) очка. Команда из Нью-Йорка победила со счетом 7:3.

Вторая звезда — центральный нападающий «Лос-Анджелеса» Куинтон Байфилд с 3 (2+1) очками на счету в игре против «Монреаля». «Кингз» обыграли оппонентов со счетом 4:0.

Замыкает тройку звезд игрового дня голкипер «Чикаго» Петр Мразек. Чех отразил 37 бросков в встрече против «Анахайма» и помог своей команде победить со счетом 1:0.

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