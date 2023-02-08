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НХЛ

Сегодня, 08:32

Барзал — об игре Сорокина: «Кажется, его ничего не смущает»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Айлендерс» Мэтью Барзал поделился мнением об игре вратаря Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:0).

«Только кажется, что Илья такой спокойный в воротах. Кажется, его ничего не смущает», — приводит слова Барзала официальный сайт НХЛ.

Для вратаря «островитян» Ильи Сорокина это 15-й сухой матч за команду. По данному показателю 27-летний россиянин вышел на единоличное четвертое место в истории франшизы, обогнав Томми Сало (14). Он уступает только Гленну Решу (25), Билли Смиту (22) и Рику ДиПьетро (16).

Илья Сорокин
Мэтью Барзал
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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