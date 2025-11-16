Дёмин посетил матч «Вашингтона» и обменялся игровыми джерси с Овечкиным

Сегодня, 09:47
Баскетболист «Бруклина» Егор Дёмин посетил матч «Вашингтона» с «Нью-Джерси» (2:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ и встретился с форвардом «Кэпиталз» Александром Овечкиным.
В своём Telegram-канале Дёмин опубликовал совместные фото и видео с Овечкиным.
«Под большим впечатлением от встречи с легендой мирового спорта и гордостью России Александром Овечкиным! Спасибо огромное Александру и его маме Татьяне Николаевне за приглашение на игру», — написал Дёмин.
Баскетболист и хоккеист обменялись игровыми джерси, также Овечкин подарил Дёмину клюшку.
Егор Дёмин проводит первый сезон в НБА, он был выбран «Бруклином» под 8-м номером драфта-2025.
Александр Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В матче с «Нью-Джерси» он забросил свою 902-ю шайбу в лиге.
hochulia
Молодец Егор, пиариться тоже надо
16.11.2025