Фридзон о последнем разговоре с Овечкиным: «Три дня назад с ним общались, Саша по поводу рекорда вообще не парится»

Бронзовый призер Олимпиады-2012 по баскетболу, чемпион Евролиги и друг хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Виталий Фридзон рассказал «СЭ» о последнем общении с хоккеистом.

В ночь на 3 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (1:5) Овечкин забил гол, который стал для него 892-м в лиге. Форвард отстает от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки на 2 шайбы.

«Три дня назад с ним общались, Саша по поводу рекорда вообще не парится. Мы толком этот рекорд и не обсуждали. Просто поговорили, узнали, как у кого дела, посмеялись. Попросил его поскорее приезжать домой. Да и зачем говорить о рекорде? И так об этом все в Америке говорят, лишнее давление ни к чему. Для американцев ведь побивать рекорды — это самое главное», — сказал Фридзон «СЭ».

«Вашингтон» проведет следующий матч 5 апреля против «Чикаго». Александру Овечкину нужно забить 3 гола в оставшихся 7 матчах регулярного чемпионата НХЛ, чтобы стать лучшим снайпером в истории лиги.

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