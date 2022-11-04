Батрак — о хет-трике Кузьменко: «Красавец, дальше будет больше»

Хоккейный эксперт Артем Батрак отреагировал на хет-трик нападающего «Ванкувера» Андрея Кузьменко в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (8:5).

«Первый и второй гол — это уже просто классика для Андрея Кузьменко. Судя по этим шайбам, он стал по-другому немного играть в НХЛ. Второй гол — это подправление, в КХЛ он столько так не забивал. Здесь он обычно брал шайбу, крутился и его никто не мог догнать, а в НХЛ, мы видим, что у него получаются и другие голы, и это круто. Значит, он разносторонний игрок. А что будет, если он разыграется в НХЛ, как в КХЛ? Третий гол — это то, что мы привыкли видеть его в исполнении. Что сказать — мастер. Так что Кузьменко — красавец, дальше будет больше», — приводит «РБ Спорт» слова Батрака.

В этой встрече 26-летний хоккеист набрал 4 (3+1) очка и был признал первой звездой матча. Всего на его счету 10 очков в 11 играх текущего сезона НХЛ.