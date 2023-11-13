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Сегодня, 20:41

Байден принял в Белом доме «Вегас», за который выступает россиянин Барбашев

Алина Савинова
Фото Reuters
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Президент США Джо Байден принял в Белом доме игроков «Вегаса», ставших обладателями Кубка Стэнли в сезоне-2022/23.

В качестве подарка хоккеисты вручили президенту США золотую клюшку с гравировкой, а также игровой свитер команды с номером 46 (Байден — 46-я по счету глава государства).

На мероприятии присутствовал российский форвард «Вегаса» Иван Барбашев, который выступает за команду с февраля 2023 года. Контракт 27-летнего россиянина с «Голден Найтс» рассчитан на пять лет.

«Вегас» стал обладателем Кубка Стэнли в прошлом сезоне, обыграв в финальной серии «Флориду» со счетом 4-1. Это первая победа «Голден Найтс» в НХЛ, в которой команда выступает с 2018 года. В своем первом сезоне «Вегас» проиграл в финале плей-офф «Вашингтону».

Торжественное мероприятие в Белом доме в честь чемпионов НХЛ традиционно проводится каждый год, однако в 2020 и 2021 годах оно было отменено из-за пандемии коронавируса.

Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
Джо Байден
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