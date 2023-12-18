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НХЛ

Сегодня, 08:40

Бедард поделился эмоциями от матча «Чикаго» с «Ванкувером» в НХЛ

Виктория Кравченко
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Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард рассказал о впечатлениях от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:4).

«Дико даже просто думать об этом. Еще недавно я отчаянно болел за них. Это действительно круто. Иметь возможность играть в этой лиге — это одно, а против них — это что-то особенное. Я был их большим фанатом, будучи родом оттуда и посетил много их матчей», — цитирует Бедарда официальный сайт НХЛ.

Это был его первый матч с «касатками» в профессиональной карьере. В этой игре 18-летний канадец отметился двумя результативными передачами.

ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Чикаго Блэкхокс
Коннор Бедард
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