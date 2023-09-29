Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:36

Бедард — о дебюте за «Чикаго»: «Думаю, что могу играть намного лучше»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Чикаго» Коннор Бедард поделился впечатлениями от дебюта за команду в предсезонном матче против «Сент-Луиса» (2:1 ОТ).

«Я думаю, что могу играть намного лучше. Мне кажется, что лично я не сыграл великолепно. Очень приятно одержать победу, даже на предсезонке. Нет ничего лучше, чем победа. Я чувствовал себя хорошо, но, думаю, что могу добиться большего», — приводит слова Бедарда официальный сайт НХЛ.

18-летний канадец в дебютной игре за команду отметился двумя результативными передачами.

Бедард был выбран первым номером на драфте НХЛ-2023. В прошлом сезоне Бедард набрал 143 (71+72) очка в 57 матчах Западной хоккейной лиги (WHL) в составе команды «Реджайна Пэтс», став лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
Коннор Бедард
0
Читайте также
Константин Выборнов: «В Пекине меня принимали за телохранителя Валиевой»
Медийный клуб 2DROTS проиграл «Химкам» и вылетел из Кубка России
АвтоВАЗ запустил продажи автомобилей Lada по заводской цене
Кеннеди-младший пообещал закончить украинский конфликт за 100 дней
Россия распространила заявление СБ ООН по подрыву «Северных потоков»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сиэтл» обыграл «Ванкувер»