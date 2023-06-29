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Сегодня, 05:07

Бедард — о том, каково быть первым номером драфта: «Это невероятное чувство»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Первый номер драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард отметил, что этот день стал кульминацией многолетних ожиданий и предвкушений. «Чикаго» взял 17-летнего канадца под первым номером.

«Это невероятное чувство — быть с семьей и друзьями здесь, услышать, как меня выбирают, и испытать это, особенно в такой легендарной организации. Все, что я слышал о людях в этом клубе, было только положительным. Очень благодарен, что персонал, тренер — все доверились мне, сделав этот выбор», — цитирует пресс-служба клуба Бедарда.

Церемония драфта НХЛ в этом году проходит в Нэшвилле.

29&nbsp;июня. &laquo;Филадельфия&raquo; выбрала Матвея Мичкова на&nbsp;драфте. Мичков — в «Филадельфии», Симашев и Бут — в «Аризоне»! Live исторического драфта НХЛ
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