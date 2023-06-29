Бедард — о том, каково быть первым номером драфта: «Это невероятное чувство»

Первый номер драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард отметил, что этот день стал кульминацией многолетних ожиданий и предвкушений. «Чикаго» взял 17-летнего канадца под первым номером.

«Это невероятное чувство — быть с семьей и друзьями здесь, услышать, как меня выбирают, и испытать это, особенно в такой легендарной организации. Все, что я слышал о людях в этом клубе, было только положительным. Очень благодарен, что персонал, тренер — все доверились мне, сделав этот выбор», — цитирует пресс-служба клуба Бедарда.

Церемония драфта НХЛ в этом году проходит в Нэшвилле.