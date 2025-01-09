Бедард сравнялся с Кейном в списке лучших ассистентов «Чикаго» в возрасте до 20 лет

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард сравнялся с Патриком Кейном в списке лучших ассистентов в возрасте до 20 лет в истории клуба.

Канадец оформил «гол+пас» в матче против «Колорадо» (3:1), результативная передача стала 65-й в его карьере.

Таким образом, 19-летний хоккеист теперь делит с бывшим форвардом «Чикаго» Патриком Кейном второе место по результативным передачам среди игроков до 20 лет в истории франшизы. По этому показателю Бедард на данный момент уступает только экс-нападающему «Блэкхокс» Эдди Ольчику, в активе которого 80 ассистов в тинейджерском возрасте.

Всего на счету Бедарда 109 матчей в НХЛ, в которых он забросил 33 шайбы и отдал 65 результативных передач.