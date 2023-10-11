Бедард стал пятым самым молодым игроком, набравшим очко в своем дебютном сезоне НХЛ

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард сделал голевую передачу на Райана Донато в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:2).

Как сообщает сайт НХЛ, Бедард набрал очко в возрасте 18 лет 85 дней и стал пятым самым молодым игроком, которому удалось это сделать в своем дебютном сезоне НХЛ. Рекорд принадлежит финну Александру Баркову и канадцу Натан Маккиннон, оба а сезоне-2013/14 набрали первое очко в возрасте 18 лет и 31 дня. Третий в списке Сидни Кросби (18 лет, 59 дней), четвертый — Эвандер Кейн (18 лет, 62 дня).

Также Бедард стал четвертым игроком, набравшим очко в своем дебютном матче в составе «Блэкхокс» в возрасте 18 лет и младше.

«Чикаго» следующий матч проведет 12 октября против «Бостона», а «Питтсбург» 14 октября сыграет с «Вашингтоном».