Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:12

Бедард стал пятым самым молодым игроком, набравшим очко в своем дебютном сезоне НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард сделал голевую передачу на Райана Донато в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:2).

Как сообщает сайт НХЛ, Бедард набрал очко в возрасте 18 лет 85 дней и стал пятым самым молодым игроком, которому удалось это сделать в своем дебютном сезоне НХЛ. Рекорд принадлежит финну Александру Баркову и канадцу Натан Маккиннон, оба а сезоне-2013/14 набрали первое очко в возрасте 18 лет и 31 дня. Третий в списке Сидни Кросби (18 лет, 59 дней), четвертый — Эвандер Кейн (18 лет, 62 дня).

Также Бедард стал четвертым игроком, набравшим очко в своем дебютном матче в составе «Блэкхокс» в возрасте 18 лет и младше.

«Чикаго» следующий матч проведет 12 октября против «Бостона», а «Питтсбург» 14 октября сыграет с «Вашингтоном».

НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Чикаго Блэкхокс
Коннор Бедард
0
Читайте также
«Против участия России, но бойкот — не выход». Запад определился с позицией по Парижу-2024
Исполком УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России
Haaretz узнала об ударе ЦАХАЛ по дому командующего военного крыла ХАМАС
В Южной Корее допустили организацию атаки КНДР по примеру ХАМАС
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили опорный пункт и минометные позиции ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Питтсбург» начал сезон с поражения от «Чикаго». У Малкина — «-1»

НХЛ, матчи 11 октября: «Тампа» обыграла «Нэшвилл», «Питтсбург» потерпел поражение от «Чикаго»