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НХЛ

Сегодня, 09:07

Бедард вышел на второе место в истории «Чикаго» по очкам в возрасте до 19 лет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард отметился результативной передачей в матче с «Вашингтоном» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На счету 18-летнего игрока 23 (11+12) очка в 27 матчах сезона. Бедард вышел на второе место в истории клуба по очкам, набранным в возрасте до 19 лет. По этому показателю он обогнал Патрика Кейна, который набрав 22 (7+15) очка в 20 играх. Лидером клуба является Эдди Ольчик с 50 (20+30) очками в 70 играх.

«Чикаго» занимает 15-е место в «Западной конференции», набрав 19 очков.

Хоккей
НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
Коннор Бедард
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