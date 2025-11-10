Беднар стал седьмым тренером в истории по скорости достижения 400 побед в НХЛ

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар стал седьмым тренером в истории по скорости достижения 400 побед в НХЛ.

В гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ клуб одержал победу над «Ванкувером» (5:4 ОТ). Беднар стал 42-м тренером в истории НХЛ с 400 победами и 16-м, кто достиг этого с одной командой.

Проведя 716-й матч, он вошел в семерку самых быстрых тренеров, достигших этой отметки. Рекорд принадлежит Джону Куперу из «Тампа-Бэй», который одержал 400 побед за 659 матчей.

«Колорадо» (25 очков) лидирует в Западной конференции НХЛ.