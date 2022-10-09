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Сегодня, 18:37

Бэкстрем, Уилсон, Хагелин и Алексеев начнут сезон в списке травмированных «Вашингтона»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающие Никлас Бэкстрем, Том Уилсон, Карл Хагелин, а также защитник Александр Алексеев начнут сезон в списке травмированных «Вашингтона», сообщает журналист Саманта Пелл.

Хоккеисты восстанавливаются после серьезных травм и точные сроки их восстановления пока неизвестны.

Бэкстрем снова испытывает проблемы с травмированным бедром, Хагелин продолжает восстанавливаться после травмы глаза, которую он получил в конце прошлого сезона.

Том Уилсон перенес успешную операцию на левом колене, а Александр Алексеев получил травму плеча и также перенес операцию.

Напомним, что россиянин получил травму во время тренировки с любителями.

Александр Алексеев (хоккей)
Карл Хагелин
Никлас Бэкстрем
Том Уилсон
ХК Вашингтон Кэпиталз
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