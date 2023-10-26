Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

26 октября, 06:28

Гол Афанасьева помог фарм-клубу «Нэшвилла» одержать победу в матче АХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Милуоки Адмиралс» переиграл «Бельвиль Сенаторс» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 4:1.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» одну шайбу забросил российский нападающий Егор Афанасьев. Также голевой передачей отметился российский форвард Денис Гурьянов.

В единственном голе хозяев поучаствовал российский нападающий Егор Соколов, сделавший голевую передачу.

«Милуоки Адмиралс» с 4 очками идет на 3-м месте в Центральном дивизионе. «Бельвиль Сенаторс» — четвертый в Северном дивизионе (4 очка).

Денис Гурьянов
Хоккей
ХК Нэшвилл Предаторз
1
0
Читайте также
Ислам Махачев оплатил обед тренеру Волкановски, хотя тот называл самбо фейком
В панике вокруг «олимпийских клопов» обвинили Россию. Есть ли для этого основания?
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Рочестер» переиграл «Шарлотт». Кисаков забросил одну шайбу