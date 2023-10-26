Гол Афанасьева помог фарм-клубу «Нэшвилла» одержать победу в матче АХЛ

«Милуоки Адмиралс» переиграл «Бельвиль Сенаторс» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 4:1.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» одну шайбу забросил российский нападающий Егор Афанасьев. Также голевой передачей отметился российский форвард Денис Гурьянов.

В единственном голе хозяев поучаствовал российский нападающий Егор Соколов, сделавший голевую передачу.

«Милуоки Адмиралс» с 4 очками идет на 3-м месте в Центральном дивизионе. «Бельвиль Сенаторс» — четвертый в Северном дивизионе (4 очка).