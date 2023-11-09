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НХЛ

Сегодня, 07:19

«Сиракьюз» проиграл «Бельвилю». Грошев забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бельвиль Сенаторс» по буллитам обыграл «Сиракьюз» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 3:2 Б.

Российский нападающий фарм-клуба «Тампы» Максим Грошев забросил первую шайбу в этой встрече. Он открыл счет на 13-й минуте встречи. Однако он не реализовал свою попытку в серии буллитов.

В составе победителей одну голеву передачу сделал российский форвард Егор Соколов. Он также первым в своей команде начинал серию буллитов, но не смог переиграть вратаря.

«Бельфиль» набрал 11 очков и занимает 5-е место в Северном дивизионе. «Сиракьюз» с 12 очками идет на второй строчке.

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