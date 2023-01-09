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НХЛ

Сегодня, 14:34

Кочетков является четвертым претендентом на «Колдер Трофи» по версии The Hockey News

Виталий Косик
Корреспондент
Петр Кочетков.
Фото USA Today Sports
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Вратарь «Каролины» Петр Кочетков занял четвертое место в списке претендентов на «Колдер Трофи» по версии The Hockey News. Список возглавил нападающий «Сиэтла» Мэттю Бенирс, второе место занял защитник «Баффало» Оуэн Пауэр, на третьей строчке голкипер «Вегаса» Логан Томпсон.

Награда вручается лучшему новичку НХЛ.

Топ-10 лучших новичков североамериканской лиги:

1. Мэттью Бенирс (Нападающий, «Сиэтл»)

2. Оуэн Пауэр (Защитник, «Баффало»)

3. Логан Томпсон (Вратарь, «Вегас»)

4. Петр Кочетков (Вратарь, «Каролина»)

5. Коул Перфетти (Нападающий, «Виннипег»)

6. Джейк Сэндерсон (Защитник, «Оттава»)

7. Стюарт Скиннер (Вратарь, «Эдмонтон»)

8. Джек Куинн (Нападающий, «Баффало»)

9. Уайтт Джонстон (Нападающий, «Даллас»)

10. Юнатан Берггрен (Нападающий, «Детройт»)

В текущем сезоне 23-летний россиянин принял участие в 17 матчах и отразил 91,9% бросков. «Каролина» занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата НХЛ, набрав 57 очков за 40 игр.

Источник: https://thehockeynews.com/news/calder-trophy-tracker-beniers-paces-the-pack-but-gap-closes
НХЛ
Петр Кочетков
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