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12 января, 23:45

Бердников считает, что Кузнецову в «Вашингтоне» не хватает креативных партнеров

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший нападающий «Спартака» Вадим Бердников прокомментировал игру «Вашингтона» в регулярном чемпионате НХЛ-2023/24.

«После игры с «Рейнджерс» «Столичные» немного проснулись, — приводит слова хоккеиста «РБ Спорт». — В целом играют неплохо, но есть куда добавлять. В атаке сильно не хватает Бэкстрема, то есть креативных игроков. Раньше «Вашингтон» выигрывал много матчей за счет большинства, где играли Овечкин, Бэкстрем, Кузнецов, Оши, Карлсон. К тому же Кузе хотелось бы поставить того, кто бы понимал его игру и поддерживал ее. Кстати, на матче «Рейнджерс» — «Вашингтон» в третьем периоде тренер создал русскую тройку Мирошниченко — Кузнецов — Овечкин, и они неплохо смотрелись и создали несколько опасных моментов. Ивана Мирошниченко вывели на завершение, но он не смог забить. Ему не хватает единомышленников, креативных партнеров, как Бэкстрем. Может, когда разыграется Пачиоретти, который не играл два года, и вернется после травмы Оши, будет получше. Нужно больше хоккеистов, смотрящих в одну сторону. Не в плане командных задач, а по игре. Нужны партнеры, которые могли хотя бы приблизиться к уровню Кузи».

«Вашингтон» с 44 очками занимает 12-ю строчку в Восточной конференции чемпионата НХЛ.

Источник: РБ Спорт
Александр Овечкин
Вадим Бердников
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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