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НХЛ

Сегодня, 10:11

Бернс стал самым возрастным защитником в истории «Каролины», набравшим очко в плей-офф

Ана Горшкова
Корреспондент
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Игрок «Каролины» Брент Бернс стал самым возрастным защитником в истории клуба, набравшим очко в плей-офф.

Канадский хоккеист отдал две голевые передачи в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (2:1, 1-0).

Как сообщает сайт НХЛ, он стал самым возрастным защитником (38 лет, 39 дней) в истории «Харрикейнз», набравшим очко в плей-офф. Бернс обогнав Пола Коффи (37 лет, 327 дней в 1999 году).

Также Бернс стал вторым защитником в истории франшизы, набравшим два очка в своем первом матче плей-офф в составе «Каролины», вслед за Сильвеном Коте из клуба «Хартфорд Уэйлерс» (0-2-2 в 1987 году).

Счет в серии 1-0 в пользу «Каролины». Второй матч пройдет 20 апреля и начнется в 2:00 мск.

Брент Бернс
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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