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Сегодня, 06:39

Бернс стал самым возрастным защитником в истории «Каролины», забившим гол в плей-офф

Ана Горшкова
Корреспондент
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Игрок «Каролины» Брент Бернс стал самым возрастным защитником в истории клуба, забившим гол в плей-офф.

Канадский хоккеист забросил шайбу в ворота в четвертом матче 1/4 финала Кубка Стэнли с «Нью-Джерси» (6:1, 3-1). Также на его счету результативная передача.

Как сообщает сайт НХЛ, Бернс стал самым возрастным защитником (38 лет, 61 день) в истории «Харрикейнз», который забил гол в плей-офф. Он превзошел предыдущий рекорд, установленный Бретом Хедикэном (35 лет, 293 дня в 2006 году).

Пятый матч серии состоится на льду «Каролины» 12 мая. Начало встречи — 02.00 по московскому времени.

10&nbsp;мая. &laquo;Нью-Джерси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Каролина&raquo;&nbsp;&mdash; 1:6. В Кубке Стэнли снова разгром! «Нью-Джерси» рассыпался в один момент и теперь в шаге от вылета

Брент Бернс
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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