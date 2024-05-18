Беруби стал новым главным тренером «Торонто»

«Торонто» на официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Крэйга Беруби. Он стал 32-м главным тренером в истории «Мэйпл Лифс».

Ранее 58-летний канадец работал с «Сент-Луисом» с 2018 по 2023 год (206-132-44). Под его руководством «Блюз» выиграли Кубок Стэнли-2019. Также с 2013 по 2015 год он тренировал «Филадельфию».

За свою игровую карьеру Беруби провел 17 сезонов в НХЛ за «Филадельфию», «Торонто», «Калгари», «Вашингтон» и «Айлендерс». В 1054 матчах регулярного чемпионата он набрал 159 (61+98) очков.

В сезоне-2023/24 «Торонто» проиграл «Бостону» (3-4) в первом раунде плей-офф НХЛ. После вылета из Кубка Стэнли Шелдон Киф покинул пост главного тренера.