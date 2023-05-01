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Сегодня, 07:05

Бержерон перенесет операцию по удалению межпозвоночной грыжи

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Бостона» Патрис Бержерон рассказал, что перенесет операцию на спину.

«У меня грыжа межпозвонкового диска. Вот почему я пропустил четыре игры и спешил вернуться. Это определенно не то, что я собираюсь использовать в качестве оправдания. Но что есть, то есть. Каждый борется со многими вещами во время плей-офф», — приводит слова Бержерона официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне 37-летний канадец провел 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 58 (27+31) очков. Также на его счету один гол в трех играх плей-офф.

Патрис Бержерон
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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