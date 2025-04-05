Беспилотник нарисовал клюшку в небе над Сахалином в честь рекорда Овечкина

5 апреля, 11:46
Беспилотник нарисовал в небе самую большую клюшку в мире в честь форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, сообщает РИА «Новости».
Размер клюшки в небе составил 2200 метров. Помимо клюшки, беспилотник нарисовал цифру 8, под которой играет Овечкин.
39-летний россиянин оформил дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах.
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