Беспилотник нарисовал клюшку в небе над Сахалином в честь рекорда Овечкина

Беспилотник нарисовал в небе самую большую клюшку в мире в честь форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, сообщает РИА «Новости».

Размер клюшки в небе составил 2200 метров. Помимо клюшки, беспилотник нарисовал цифру 8, под которой играет Овечкин.

39-летний россиянин оформил дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне