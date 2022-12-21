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Сегодня, 09:22

Беспроигрышная серия Кочеткова за «Каролину» стала шестой для новичков в истории НХЛ

Руслан Минаев
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«Каролина» дома обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков стал первой звездой матча. Россиянин отразил 37 из 38 бросков.

Вратарь повторил рекорд «Каролины» по матчам подряд без поражений в основное время — 10.

Этот показатель стал шестым для голкиперов-новичков в истории НХЛ. Больше матчей было только у Мартина Бродо (11 в сезоне-1993/94), Евгения Набокова (11 в сезоне-2000/01), Антеро Нииттимяки (11, 2005/06), Патрика Лалима (12, 1996/97) и Джимми Ховарда (15, 2009/10).

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Петр Кочетков
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