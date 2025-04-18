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Сегодня, 13:12

Беттмэн: «Овечкин сейчас забивает больше, чем 20 лет назад, это феноменально»

Сергей Ярошенко
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Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал высокую результативность нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в этом сезоне.

«Алекс очень хорошо справился с задачей побить рекорд. Он не на шутку разошелся в последнее время. Прошло 20 лет его игры в НХЛ, а он забивает больше, чем в начале. Для хоккеиста такого возраста подходит только одно слово — «феноменально», — сказал Беттмэн в интервью NHL on ESPN.

6 апреля в матче с «Айлендерс» 39-летний россиянин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). На данный момент на счету Овечкина 897 голов.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Гэри Беттмэн
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