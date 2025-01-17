Беттмэн: «Овечкин выступает за «Вашингтон». Он не играет за Россию»

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн поделился мнением о критике лиги за то, что российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в текущей политической ситуации может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в лиге.

«Насколько нам известно, он играет за «Вашингтон». Он не играет за Россию. Чествование Овечкина — это свидетельство уважения к нему и «Кэпиталз», в этом все дело», — приводит слова Беттмэна Sportsnet.

Для Овечкина это 874-я заброшенная шайба в НХЛ. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 20 голов.