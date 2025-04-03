Беттмэн — о погоне Овечкина: «Не думал, что этот рекорд может быть побит»

72-летний комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал погоню форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

«Не думаю, что кто-то когда-либо думал, что этот рекорд может быть побит, и это свидетельство мастерства и стойкости Алекса Овечкина. Он просто потрясающий, и это захватывающее зрелище — наблюдать за его попытками побить этот рекорд», — сказал Беттмэн в интервью Тарику Эль-Баширу из TNT.

На счету Овечкина теперь 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).

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