Беттмэн — о погоне Овечкина: «Вот-вот произойдет нечто особенное»

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал погоню форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

«Самое замечательное в спорте — это то, что можно достичь удивительных вещей и видеть, как Алекс Овечкин делает потрясающую карьеру и сейчас находится на грани побития рекорда, который никто никогда не считал возможным, — это историческое событие. Не обязательно быть фанатом хоккея или спорта, чтобы понять, что вот-вот произойдет нечто особенное», — цитирует Беттмэна пресс-служба лиги.

3 апреля Овечкин отметился голом в матче против «Каролины» (1:5). На счету Овечкина теперь 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).

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