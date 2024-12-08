Беттмэн: «Будущий рекорд Овечкина обязательно отпразднуют»

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн порассуждал о будущей реакции лиги и болельщиков на момент, когда российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет «вечный» снайперский рекорд.

«Ожидание этого невероятного достижения и сам момент, когда Овечкину это удастся, непременно очень порадуют болельщиков. Рекорд получит заслуженное внимание и его обязательно отпразднуют», — цитирует Беттмэна Russian Machine Never Breaks.

19 ноября 39-летний россиянин получил перелом малоберцовой кости левой ноги в результате столкновения с нападающим «Юты» Джоном Макбэйном в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). 2 декабря капитан «Вашингтона» приступил к облегченным тренировкам на льду.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков за 18 матчей. Отставание форварда «Кэпиталз» от рекорда Гретцки составляет 26 голов.