Бэйли сыграл 1000-й матч в НХЛ. Он третий игрок в истории «Айлендерс»

Сегодня, 03:51
Нападающий «Айлендерс» Джош Бэйли провел 1000-й матч в НХЛ в карьере. Как сообщает пресс-служба лиги, он стал третьим игроком в истории франшизы, которому удалось достигнуть такого результата.
Юбилейным для 33-летнего канадца стал сегодняшний матч регулярного чемпионата против «Каролины». В этой встрече он отметился заброшенной шайбой в конце второго периода.
Add Josh Bailey's name to a short list!— NHLPA (@NHLPA) October 28, 2022
The forward is now only the third player in @NYIslanders history to play 1,000 career NHL games with the franchise! pic.twitter.com/me9sYM6UFM