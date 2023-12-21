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НХЛ

Сегодня, 06:22

Безголевая серия Овечкина достигла 14 матчей

Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ).

Капитан победителей Александр Овечкин отметился результативной передачей в овертайме, но голами в этой встрече не отметился.

Этот матч стал уже 14-м подряд для россиянина, в котором он не забросил ни одной шайбы. В последний раз Овечкин отличился 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

Всего на счету Овечкина в текущем сезоне 18 (5+13) очков в 28 матчах.

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 36 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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