Билялетдинов назвал Овечкина великим человеком и игроком: «Его достижение нескоро повторят»

Легендарный тренер Зинэтула Билялетдинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на преодоление рекорда Уэйна Гретцки нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

В воскресенье, 6 апреля, форвард забил гол в матче регулярного чемпионата лиги против «Айлендерс». Эта шайба стала для него 895-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд лиги.

«Смотрел на этот гол с огромным удовольствием. Я рад за Александра. Он великий игрок! Не только нашего хоккея, но и мирового хоккея. Это достижение нескоро кто-то сможет повторить. Мне нравится, что Саша не только хороший спортсмен, но и человек: добрый, общительный. Посмотрите, какие теплые слова он сказал в адрес команды и болельщиков. Великий игрок! Великий человек!» — сказал Билялетдинов «СЭ».

39-летний Овечкин проводит 20-й сезон в НХЛ. Первую шайбу в лиге россиянин забросил в дебютном матче 5 октября 2005 года.