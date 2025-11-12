Видео
12 ноября, 11:26

Биннингтон установил новый рекорд «Сент-Луиса» по числу сыгранных матчей среди вратарей

Павел Лопатко

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон установил новый рекорд команды по числу сыгранных матчей среди голкиперов — игра регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:2) стала для него 348-й.

Предыдущий рекорд принадлежал канадскому вратарю Майку Лиуту (347), который играл за «Сент-Луис» в 1979-1984 годах.

Джордан Биннингтон.Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон рассказал, что хотел украсть шайбу, которая стала для Овечкина 900-й в НХЛ

69-летний Лиут является агентом Биннингтона.

В сезоне-2025/26 32-летний канадец в 12 матчах одержал 4 победы, его средний коэффициент надежности составляет 3,21, а процент отраженных бросков — 87,3.

Джордан Биннингтон
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
