Бирюков: «Какая молодость по счету у Малкина? Третья, четвертая?»

Двукратный чемпион мира Михаил Бирюков оценил игру форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина на старте сезона НХЛ. Он считает 37-летнего россиянина одним из сильнейших хоккеистов в мире на своей позиции.

«Какая молодость по счету у Малкина? Третья, четвертая? Он преодолел трудности в виде травм. Подтверждением тому является его игра на старте чемпионата. Дай бог, чтобы все болячки остались позади. Евгений — один из сильнейших центров в мире. Да, у него были трудности, из-за которых он не мог реализовывать свой потенциал. В новый сезон он вошел с новыми силами. Ему удалось доказать свой уровень. Он, Кросби и Летанг установили рекорд среди всех североамериканских спортивных лиг, играя вместе за одну команду на протяжении 18 лет. Это огромное достижение, я о таком больше никогда не слышал. Это круто, это стабильность», — приводит «РБ Спорт» слова Бирюкова.

Малкин в трех матчах регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/24 набрал шесть (2+4) очков. Россиянин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) в составе «Пингвинз».

Также Малкин — двукратный чемпион мира (2012 и 2014) и участник трех Олимпийских игр (2006, 2010, 2014).