Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:33

Бирюков: «Какая молодость по счету у Малкина? Третья, четвертая?»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Двукратный чемпион мира Михаил Бирюков оценил игру форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина на старте сезона НХЛ. Он считает 37-летнего россиянина одним из сильнейших хоккеистов в мире на своей позиции.

«Какая молодость по счету у Малкина? Третья, четвертая? Он преодолел трудности в виде травм. Подтверждением тому является его игра на старте чемпионата. Дай бог, чтобы все болячки остались позади. Евгений — один из сильнейших центров в мире. Да, у него были трудности, из-за которых он не мог реализовывать свой потенциал. В новый сезон он вошел с новыми силами. Ему удалось доказать свой уровень. Он, Кросби и Летанг установили рекорд среди всех североамериканских спортивных лиг, играя вместе за одну команду на протяжении 18 лет. Это огромное достижение, я о таком больше никогда не слышал. Это круто, это стабильность», — приводит «РБ Спорт» слова Бирюкова.

Малкин в трех матчах регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/24 набрал шесть (2+4) очков. Россиянин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) в составе «Пингвинз».

Также Малкин — двукратный чемпион мира (2012 и 2014) и участник трех Олимпийских игр (2006, 2010, 2014).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-biryukov-kakaya-molodost-po-schetu-u-malkina-tret-ya-chetvertaya/
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
0
Читайте также
«Гран-при» в Уфе — мед вместо цветов, крики Петросян и летающие акулы
Оштрафованный за прыжок на машину Хохлачев забил впервые за 14 матчей в КХЛ
СМИ сравнили визит Путина и Блинкена в Китай
ЦАХАЛ опубликовал запись якобы разговора «Исламского джихада» о неудачном запуске по больнице
В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский вратарь «Айлендерс» Сорокин стал второй звездой дня в НХЛ