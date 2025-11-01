Бо Хорват — об игре Сорокина в матче с «Вашингтоном»: «Илья был феноменален. Без него мы бы не радовались победе»

Нападающий «Айлендерс» Бо Хорват прокомментировал игру голкипера команды Ильи Сорокина в матче против «Вашингтона» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

30-летний россиянин отразил 22 из 23 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча.

«Илья сегодня был просто феноменален, он смог удержать нас на льду. Без его игры в первом периоде мы бы не радовались победе. Так что он был просто феноменален, дав нам время прийти в себя после тяжелого матча», — приводит слова Хорвата пресс-служба НХЛ.