Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

1 ноября, 09:24

Бо Хорват — об игре Сорокина в матче с «Вашингтоном»: «Илья был феноменален. Без него мы бы не радовались победе»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Айлендерс» Бо Хорват прокомментировал игру голкипера команды Ильи Сорокина в матче против «Вашингтона» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

30-летний россиянин отразил 22 из 23 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча.

«Илья сегодня был просто феноменален, он смог удержать нас на льду. Без его игры в первом периоде мы бы не радовались победе. Так что он был просто феноменален, дав нам время прийти в себя после тяжелого матча», — приводит слова Хорвата пресс-служба НХЛ.

Telegram Дзен Max
Бо Хорват
Илья Сорокин
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Читайте также
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Популярное видео
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя